روسيا تنتقد السياسة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ

وقال لافروف إلى جانب نظيره إيه. كيه. عبد المؤمن "رغم الضغط الذي تُمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها على بنغلادش، فإنّ أصدقاءنا البنغلادشيّين يسترشدون، في سياستهم الخارجيّة، بمصالحهم الوطنيّة حصرًا".

وأضاف "نرى جيّدًا أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يُحاولون الدّفاع عن مصالحهم في المنطقة عبر ما يُسمّى استراتيجيّة المحيطين الهندي والهادئ: من الواضح أنّ هدفهم هو عرقلة الصين وعزل روسيا في المنطقة".

وقال الوزير الروسي الذي زار بنغلادش قبل قمة مجموعة العشرين في الهند التي لن يحضرها الرئيس فلاديمير بوتين، إنّ موسكو ودكا اتفقتا على تعزيز علاقاتهما.

وتبني بنغلادش أول محطّة للطاقة النوويّة بمساعدة روسيّة، وهو مشروع تبلغ كلفته نحو 13 مليار دولار يُموّل 90% منه بقرض من موسكو.

لكنّ المشروع وتمويله يشهدان عرقلة بسبب العقوبات الغربيّة المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا التي بدأتها شباط/فبراير 2022.