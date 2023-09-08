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إفریقیا
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الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 13:04
عملية انتحارية على معسكر في غاو شمال مالي
وأوضح الجيش أن هجوما متشعبا، شن بوسائل مختلفة، وقع في منطقة المطار، دون توفير أي حصيلة للهجوم، وأضاف الجيش أن الرد والتقييم جاريان.
ويأتي الهجوم عقب هجومين نسبا إلى متشددين أسفرا عن مقتل تسعة واربعين مدنيا وخمسة عشر جنديا في شمال البلاد.
رقم :
1080567
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