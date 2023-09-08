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الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 13:05

ما آخر تطورات محافظة دير الزور؟

ما آخر تطورات محافظة دير الزور؟
أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مؤخرًا، أنها أجرت عمليات تمشيط في بلدة ذيبان، مسقط رأس الشيخ إبراهيم الهفل. ومع ذلك، أصر الهفل في رسالته الأخيرة على دعوة العشائر العربية للصمود وأكد استمرار القتال مع قوات قسد.
 
قائد قوات قسد، مظلوم عبدي، أشار إلى أنه التقى بزعماء القبائل وأنه سيفرج عن مقاتلين محليين احتجزوا خلال الاضطرابات. ووعد بعقد اجتماع واسع النطاق مع وجهاء القبائل العربية وممثلين آخرين لمعالجة المظالم المتراكمة.
 
من جهة أخرى، أعلن تنظيم “الد. ولة” أنه يكفر مقاتلي العشائر وقوات قسد، ووصف النزاع الحالي كصراع داخلي بين ميليشيات حزب بي كي كي، ما يشير إلى تفاقم الوضع في المنطقة.
 
سكان المنطقة اشتكوا من التمييز ضدهم وعدم توزيع الثروة النفطية بالعدالة من قبل الإدارة الكردية.
 
عبدي تعهد بإعادة هيكلة المجالس المحلية والعسكرية في المحافظة.
 
بالإضافة إلى ذلك، اتهم عبدي الحكومة السورية بدورها في تصاعد الأحداث من خلال تأليب العشائر، وأكد أنه لن يطلق سراح المقاتلين المعتقلين من خلال العفو العام.
 
الوضع في دير الزور يظل محورًا للقلق والتوتر، وسيظل تطور الأحداث موضوعًا رئيساً يشد انتباه الجميع.
رقم : 1080568
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