الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 13:31

امام جمعة سنندج: الأربعين حركة ثقافية عظيمة ورمز للوحدة بين الشيعة والسنة

امام جمعة سنندج: الأربعين حركة ثقافية عظيمة ورمز للوحدة بين الشيعة والسنة
وقال ماموستا فائق رستمي في خطبة صلاة الجمعة بجامع سنندج الكبير، مشيراً إلى حسن ضيافة اهالي محافظة كردستان لزوار الأربعين في جميع المدن وخاصة مريوان: ان اهالي كردستان منذ بداية مسيرة الأربعين وحضور الزوار في المحافظة، قاموا بكل ما في وسعهم للضيافة والترحيب بالزوار.
 
وأضاف: ان اهالي كردستان المحبين لأهل البيت (ع) في هذه المحافظة أظهروا عمق إخلاصهم لأهل البيت (ع)، وخاصة أبي عبدالله الحسين (ع) ، من خلال استقبال الحجاج.
 
واعتبر إمام جمعة سنندج حضور زوار الأربعين نعمة لاهالي كردستان روحياً ومادياً، وقال: إن مسيرة الأربعين هي حركة ثقافية عظيمة ومظهر من مظاهر الوحدة بين الشيعة والسنة التي يجب أن تبقى حية إلى الأبد.
رقم : 1080575
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
8 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
8 أيلول 2023
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
8 أيلول 2023
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
7 أيلول 2023
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
6 أيلول 2023
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
6 أيلول 2023
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
6 أيلول 2023
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
6 أيلول 2023
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
6 أيلول 2023
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
5 أيلول 2023
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
5 أيلول 2023
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
5 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء