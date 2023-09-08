امام جمعة سنندج: الأربعين حركة ثقافية عظيمة ورمز للوحدة بين الشيعة والسنة

وقال ماموستا فائق رستمي في خطبة صلاة الجمعة بجامع سنندج الكبير، مشيراً إلى حسن ضيافة اهالي محافظة كردستان لزوار الأربعين في جميع المدن وخاصة مريوان: ان اهالي كردستان منذ بداية مسيرة الأربعين وحضور الزوار في المحافظة، قاموا بكل ما في وسعهم للضيافة والترحيب بالزوار.

وأضاف: ان اهالي كردستان المحبين لأهل البيت (ع) في هذه المحافظة أظهروا عمق إخلاصهم لأهل البيت (ع)، وخاصة أبي عبدالله الحسين (ع) ، من خلال استقبال الحجاج.

واعتبر إمام جمعة سنندج حضور زوار الأربعين نعمة لاهالي كردستان روحياً ومادياً، وقال: إن مسيرة الأربعين هي حركة ثقافية عظيمة ومظهر من مظاهر الوحدة بين الشيعة والسنة التي يجب أن تبقى حية إلى الأبد.