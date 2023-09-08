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الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 15:32

'بودلياك' يعترف 'زيلينسكي' لا يستطيع التأثير على الأمم المتحدة

وأضاف بودولياك: "وسيذهب الرئيس، بالطبع، للتحدث في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، لأنهما يعتبران منصة إعلامية كبيرة. هناك سيتركز اهتمام العديد من وسائل الإعلام العالمية. ولكن هذا لن يؤدي إلى أي تغيير ملموس في موقف الأمم المتحدة نفسها".
 
وتابع بودولياك القول، إن زيلينسكي "سيحدد هناك الاتجاهات الصحيحة. وستهيمن كلماته على وسائل الإعلام العالمية لمدة يوم إلى ثلاثة أيام. وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن من أجله استخدام المنصة التي تسمى الأمم المتحدة"على حد قوله.
 
ووصف بودولياك الأمم المتحدة عموما بأنها "منظمة وهمية"، مضيفا "كمؤسسة تؤثر على شيء ما، فإن الأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق. إنها عبارة عن خيال ووهم" حسب تعبيره.
رقم : 1080591
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