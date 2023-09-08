الخارجية الإيرانية: المجتمع الكندي لايزال يعاني من ظاهرة العبودية

مُنذ يوم أمس، والتوتر يُسيطر على مُخيم عين الحلوة بعد تجدّد الإشتباكات بين حركة "فتح" من جهة وعناصر من جماعتي "جند الشام" و "الشباب المسلم" من جهةٍ أخرى.م

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وكما هو معلوم، فإنَّ هذه الإشتباكات الجديدة جاءت بعد هُدنة دامت لـ40 يوماً إثر إقتتالٍ اندلع في المخيم بين الجهات المذكورة عقب حادثة إغتيال القياديّ في "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي على يد عناصر من "جند الشام" و "الشباب المُسلم". ومن ذلك الحين، تتواصل المساعي الهادفة لتسليم المطلوبين إلى الدولة اللبنانية وذلك بعد تشكل لجنة تحقيق من مختلف الفصائل الفلسطينية.

ومؤخراً، جرى تحديدُ هدف يقضي بخروج المُسلحين من عناصر مدارس وكالة "الأونروا" في المخيم تمهيداً للإنتقال إلى مرحلة جلب المطلوبين من منطقتي الطوارئ والتعمير التحتاني، إلا أنّ ذلك لم يحصل علماً أنه كان من المفترض حصول ذلك يوم أمس الخميس وقبل إندلاع الإشتباكات الجديدة..م

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فماذا حصل منذ يوم أمس وحتى اليوم؟

1- إشتباكات الخميس واليوم جاءت عقب عدم تنفيذ خُطة إنتشار القوّة الأمنية الفلسطينية المُشتركة، الخميس، داخل مدارس وكالة "الأونروا" التي يُسيطر عليها مسلحو "جند الشام" و"الشباب المسلم".

2- عملياً، كانت خطوة الإنتشار متوقعة في أي لحظة، لكنها توقفت بعدما وجدت "فتح" أنَّ هناك خُدعة من قبل المسلحين، فهؤلاء هم من قالوا إنهم سينسحبون من المدارس يوم أمس، لكن هذا الأمر لم يحصل وقد جرى تبريرهُ على أن هناك جماعات تريدُ ذلك فيما هناك أطرافٌ أخرى ستبقى مُتحصنة ضمن الصروح التعليمية.

3- إثر ذلك، وبعد عدم تحقيق الإنتشار وتسلم المدارس، عُقد اجتماع للجنة العمل الفلسطيني المُشترك في صيدا في منزل القيادي الفتحاوي اللواء ماهر شبايطة، وخلاله تم التأكيد على تكريس الأمن والإستقرار في عين الحلوة، كما جرى التشديد على ضرورة إخلاء المدارس وتسليمها إلى القوّة المُشتركة.

4- خلال ساعات الليل، أقدم مسلحون من "جند الشام" و "الشباب المُسلم" على إلقاء 3 قنابل يدوية باتجاه نقطة لقوات الأمن الوطني الفلسطيني في حي بستان القدس، تبعها إطلاق رصاصٍ كثيف أدى إلى اندلاع إشتباكات عنيفة.

5- دامت الإشتباكات طيلة ساعات الليل وحتى صباح اليوم الجمعة الذي شهد تقدماً لحركة "فتح" باتجاه نقاطٍ أساسية في منطقتي التعمير التحتاني والطوارئ اللتين تخضعان لسيطرة "جند الشام" و "الشباب المُسلم". م

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6- إثر ما حصل، أفيد عن سقوط عددٍ من الجرحى في صفوف المدنيين داخل المُخيم الذي شهد حركة نزوحٍ كثيفة بإتجاه أطرافه، فيما تبيّن أيضاً سقوط قذيفتين في المناطق المحاذية لعين الحلوة وتحديداً قرب سراي صيدا.

7- رصاص الإشتباكات طالَ منازل للمدنيين بساحة الشهداء في صيدا، وقال شهود عيان إنَّ معظم المدنيين الذين يقطنون في الطبقات العليا للمباني بدأوا إخلاء منازلهم تحسباً لأي طارئ.

8- في ظلّ ما يجري، جرى قطعُ الطريق المُحاذية للمخيم في محلّة الحسبة، كما تم أيضاً قطع الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا من قبل القوى الأمنيّة.

9- عند قرابة الساعة الـ11.00 من صباح اليوم، ساد هدوءٌ حذر داخل المخيم لم يدُم طويلاً لاسيما بعد سماع دوي إنفجار قذائف صاروخيّة تبعها إطلاق رشقاتٍ نارية كثيفة.م

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وقال كنعاني في بيان له، إن إعراب المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء استغلال وإساءة معاملة العمال المهاجرين والسكان الأصليين في كندا، التي هي نفسها تدعي أنها تدعم حقوق الإنسان في العالم، وهو أمر مثير للقلق ويكشف الطبيعة الحقيقية للسلوك التمييزي لهذا البلد فيما يتعلق بقضايا الإنسان وحقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: للأسف، نشهد اليوم، على عكس ادعاءات السلطات الكندية، أن الظل المشؤوم لظاهرة العبودية حاضر بأشكال وأبعاد جديدة في سياسات الحكومة الكندية. ولا يزال يلقي بثقله على المجتمع الكندي.

وفي الختام أكد كنعاني على أهمية الاهتمام بالكرامة الإنسانية للشعوب الأصلية والعمال المهاجرين وضرورة وقف هذا النوع من السلوك التمييزي وضرورة المراقبة بجدية أكثر من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال العبودية المعاصرة قد قال، يوم الأربعاء، إنه “منزعج للغاية من روايات الاستغلال والانتهاكات التي شاركها” معه العمال المهاجرون خلال مهمة لتقصي الحقائق استمرت أسبوعين في كندا.

وأضاف: “أنظمة تصاريح العمل وبعض برامج العمال الأجانب المؤقتين، تجعل العمال المهاجرين عرضة لأشكال العبودية المعاصرة، حيث لا يمكنهم الإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف من الترحيل”.

وتأتي تعليقاته بعد أن أرسلت مجموعة من عمال المزارع الجامايكيين رسالة إلى وزير العمل في البلاد في أغسطس من العام الماضي يُشبّهون فيها معاملتهم في مزرعتين بأونتاريو بـ “العبودية المنهجية”.

وقالوا: “إننا نعامل مثل البغال ونعاقب لأننا لا نعمل بالسرعة الكافية”.

وأضافوا “نحن نتعرض لمبيدات حشرية خطيرة دون حماية مناسبة، ورؤساؤنا يسيئون إلينا لفظيا، ويشتموننا، ويقومون بإخافتنا جسديا، ويدمرون ممتلكاتنا الشخصية، ويهددون بإعادتنا إلى ديارنا”.

ولسنوات، دعا المدافعون عن حقوق الإنسان الحكومة الكندية إلى معالجة القضايا النظامية في برامجها الخاصة بالعمال الأجانب المؤقتين، بحجة أن هذه القضايا تترك العمال عرضة للانتهاكات مع القليل من سبل الانتصاف.

ويأتي ما بين 50 ألف إلى 60 ألف عامل زراعي أجنبي إلى كندا كل عام بتصاريح مؤقتة للعمل في مجموعة من القطاعات، بدءا من زراعة وحصاد الفواكه والخضروات وحتى تجهيز اللحوم.

ويمكن للعمال الأجانب الذين يتم جلبهم إلى كندا من خلال ما يسمى ببرنامج العمال الزراعيين الموسميين (SAWP) الحصول على وظائف لمدة تصل إلى ثمانية أشهر في السنة.

ومع ذلك، يقول العمال، إنهم مجبرون على العيش في مساكن مزدحمة والعمل لساعات طويلة في ظروف غير آمنة، ويقولون أيضا إنهم يواجهون التهديد بالترحيل أو أي إجراءات انتقامية أخرى إذا رفعوا شكاوى.

وفي العام الماضي، قال مكتب وزيرة العمل إن الحكومة الفيدرالية خصصت في عام 2021 مبلغ 38.1 مليون دولار (52 مليون دولار كندي) على مدى ثلاث سنوات لتعزيز الدعم للعمال المهاجرين وتعمل على ضمان حماية جميع العمال.

وقالت الوزيرة Carla Qualtrough في بيان: “نحن نعلم أن العمال الأجانب المؤقتين بحاجة إلى معلومات أفضل حول حقوقهم، وحماية أفضل للصحة والسلامة”.

وأكدت الحكومة الكندية أيضا أنها تبحث في سبل منح الإقامة الدائمة للعمال الأجانب والطلاب الدوليين.

وحثّت جماعات حقوق الإنسان، كندا على منح الإقامة الدائمة على الفور لجميع العمال الأجانب المؤقتين وغيرهم من المهاجرين في البلاد، قائلة إن مثل هذه الخطوة ستوفر لهم أفضل حماية ضد الانتهاكات المحتملة.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات تطالب بـ “الإقامة الدائمة للجميع” في جميع أنحاء البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر.