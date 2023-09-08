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الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 16:57

روسيا تصد هجمات أوكرانية بمختلف المحاور

روسيا تصد هجمات أوكرانية بمختلف المحاور
حسب وكالة "روسيا اليوم" جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز نقاطه:
 
محور كوبيانسك - قامت الوحدات بتحسين مواقعها على خط المواجهة، كما صدت 3 هجمات في منطقة قرية نوفوغوروفكا بمقاطعة خاركوف.
 
محور دونيتسك - صد 12 هجوما اوكرانيا وخسرت الوحدات الأوكرانية أكثر من 215 جنديا.
 
محور زابوروجيه - صد 5 هجمات في منطقة قرية فيربوفويه ومقتل ما يصل إلى 40 من أفراد الجيش الأوكراني وبلغت خسائر اوكرانيا ما يصل إلى 100 جندي.
 
محور كراسني ليمان - صد هجومين في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا بلوغانسك والقضاء على نحو 60 جنديا أوكرانيا.
 
محور جنوب دونيتسك - تم تدمير مستودع ميداني للذخيرة وخسائر اوكرانيا تقارب 190 فردا بين قتيل وجريح.
 
محور خيرسون - مقتل أكثر من 25 عسكريا أوكرانيا.
 
تدمير رادار للكشف عن الأهداف وتتبعها على ارتفاعات منخفضة من طراز "إس تي 68 – أو" وضرب مراكز للقيادة والمراقبة لوحدات أوكرانية في دونيتسك.
 
اعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وإسقاط 31 طائرة بدون طيار أوكرانية.
رقم : 1080604
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