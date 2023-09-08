روسيا تصد هجمات أوكرانية بمختلف المحاور

حسب وكالة "روسيا اليوم" جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز نقاطه:

محور كوبيانسك - قامت الوحدات بتحسين مواقعها على خط المواجهة، كما صدت 3 هجمات في منطقة قرية نوفوغوروفكا بمقاطعة خاركوف.

محور دونيتسك - صد 12 هجوما اوكرانيا وخسرت الوحدات الأوكرانية أكثر من 215 جنديا.

محور زابوروجيه - صد 5 هجمات في منطقة قرية فيربوفويه ومقتل ما يصل إلى 40 من أفراد الجيش الأوكراني وبلغت خسائر اوكرانيا ما يصل إلى 100 جندي.

محور كراسني ليمان - صد هجومين في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا بلوغانسك والقضاء على نحو 60 جنديا أوكرانيا.

محور جنوب دونيتسك - تم تدمير مستودع ميداني للذخيرة وخسائر اوكرانيا تقارب 190 فردا بين قتيل وجريح.

محور خيرسون - مقتل أكثر من 25 عسكريا أوكرانيا.

تدمير رادار للكشف عن الأهداف وتتبعها على ارتفاعات منخفضة من طراز "إس تي 68 – أو" وضرب مراكز للقيادة والمراقبة لوحدات أوكرانية في دونيتسك.

اعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وإسقاط 31 طائرة بدون طيار أوكرانية.