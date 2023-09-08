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الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 18:44

تجدد اشتباكات مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد الجرحى الى 10

تجدد اشتباكات مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد الجرحى الى 10
واوضحت مصادر ان التقارير الواردة تفيد بعود الاشتباكات الى مخيم عين الحلوة، حيث اشتدت فجرا بعد خروقات طوال الليل استخدمت فيه القذائف والاسلحة الرشاشة، لافتة الى ان عدد الجرحى ارتفع الى 10 توزعوا على مستشفيات مدينة صيدا.
 
الى ذلك ونتيجة المستجدات الأمنية في المخيم أصدرت الجامعة اللبنانية بيانا أعلنت فيه انه بسبب الأوضاع الأمنية المستجدة في صيدا و حرصا على سلامة الطلاب و العاملين تفقل فروع الجامعة اللبنانية في مدينة صيدا اليوم الجمعة كما و توجل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم الى موعد لاحق.
 
و يُخيّم هدوءٌ حذر على مخيم عين الحلوة بعد جولةٍ جديدة من الإشتباكات اندلعت عصر اليوم الجمعة بين عناصر من حركة "فتح" من جهة وعناصر من جماعتيْ "جُند الشام" و "الشباب المُسلم" من جهةٍ أخرى. م
 
وفي السّياق، قالت مصادر ميدانيّة إنَّ وقف إطلاق النار جاء بعد إتصالاتٍ مكثفة تواصلت خلال الساعات الماضية لتطويق التوتر، مشيرة إلى أنَّ التأهّب ما زال قائماً عندَ مختلف المحاور وبشكل أساسيّ في الطوارئ، التّعمير التحتاني، حطّين، جبل الحليب.
 
كذلك، أفادت المصادر بأنّ الإجتماع الذي عُقد اليوم في ثكنة زعيب - صيدا ساهم بالضغط لوقف إطلاق النار، وقد حضره أمين سر "فتح" في لبنان فتحي أبو العرادات ومسؤول حركة "حماس" أحمد عبد الهادي. 
 
وحالياً، فإنَّ الجيش يواصل إقفال معظم مداخل المُخيّم وذلك وسط إجراءاتٍ مُشدّدة هناك، فيما أفيدَ أيضاً عن إقفال طريق المية وميّة بسبب وصول قذائف إلى هناك جرّاء الإشتباكات ولم تنفجر. 
 
في غضون ذلك، قالت مصادر مُقرّبة من حركة "فتح" إنَّ المجموعات المُسلحة داخل مخيم عين الحلوة تُخطط لتدميره من خلال الهجمات التي تشنُّها، مشيرة إلى أنّ "المسلحين التابعين لجند الشام والشباب المُسلم يتعمدون إحراق المنازل والمحال التجارية في حي حطين والبركسات وبستان القدس".
 
وختمت: "نُطالب برفع أي غطاء من أي جهة كانت عن هذه المجموعات التي تعبثُ بأمن المخيم وسلامة أبنائه".
رقم : 1080617
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