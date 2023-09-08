الوقفة التي نظمت أمام مسجد عمر بن عبد العزيز شرقي المدينة، شارك فيها قيادة حركة حماس والمئات من الجماهير، مؤكدين استمرار المقاومة ودعم أهالي المقاومين في الضفة والقدس، وإسناد الأسرى في خطواتهم النضالية ضد إدارة سجون الاحتلال.

وفي كلمته بالوقفة أكد محمد جرغون “أننا أمة واحدة نجسد طريق طويل وعريق، وشعبنا في كل أرجاء فلسطين يدافع من أجل قضية التحرير، وسنبقى مساندين لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وللمرابطين في المسجد الأقصى”.

وشدد جرغون على أن ملف الأسرى سيبقى حاضراً في كل الميادين، ولن تدخر المقاومة جهداً في سبيل تحريرهم بكافة السبل والوسائل المتاحة، مشيراً إلى أن الاحتلال سيركع أمام سيف المقاومة الذي ما زال مشرعاً.

ودعا جرغون الأمة العربية والإسلامية إلى نصرة الاقصى والأسرى، وأن الضفة ومقاومتها عصية على الانكسار.