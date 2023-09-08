أجهزة السلطة تنصب حواجزاً في طولكرم.. فمن المستهدف؟

وقالت المصادر إن “مسلحي الأجهزة الأمنية أوقفوا من خلال الحواجز عددا من مركبات المواطنين ودققوا هوياتهم الشخصية”.

من جانبها، أكدت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، أن “الهدف من نشر الأجهزة الأمنية للحواجز استهداف مقاتليها”.

وشددت الكتيبة على أن بوصلتها ستبقى موجهة فقط للاحتلال الإسرائيلي، لافتةً إلى أنها لا تستهدف إطلاقاً أي شيء آخر. وأشارت إلى أنها “نفذت عملية إطلاق نار عصر اليوم تجاه نقطة لجيش الاحتلال على حاجز الطيبة غرب طولكرم؛ رداً على اغتيال الشهيد عايد أبو حرب”.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد أزالت في شهر آب (أغسطس) الماضي حواجز أقامها مقاومون فلسطينيين لإعاقة اقتحامات قوات الاحتلال لمخيم طولكرم.

وعقب إزالة الحواجز اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين ومواطنين مع أجهزة الأمن أسفرت عن مقتل الشاب عبد القادر نضال زقدح برصاص الأجهزة الأمنية.

واستنكرت عدة فصائل فلسطينية سلوك الأجهزة الأمنية واعتبرت الأمر خدمة للاحتلال الإسرائيلي. يشار إلى أن الضفة الغربية المحتلة تشهد منذ أواخر العام الماضي تصاعداً ملحوظاً في عمليات المقاومة ضد الاحتلال