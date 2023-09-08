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الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 20:27
بسبب الموقف الصيني...

'سوناك': مجموعة العشرين لم تتوصل لاتفاق حول أوكرانيا

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن سوناك قوله: "لم نصل بعد إلى الهدف".
 
وأشار سوناك إلى أن المفاوضات في القمة "تجري بصعوبة".
 
وصرحت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة بأن دول مجموعة السبع تمارس ضغوطا على الهند لتضمين الوثائق الختامية لمجموعة العشرين مواقفها الأحادية تجاه النزاع في أوكرانيا.
 
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن سوناك سيدعو على هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهي نظيره الهندي ناريندرا مودي لاستخدام نفوذه من أجل إنهاء النزاع في أوكرانيا.
 
وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله إزاء قرار الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في الهند يومي الـ 9 والـ10 من سبتمبر الجاري.
رقم : 1080632
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