عودة المجموعة البحرية الايرانية الـ 92 الى البلاد

وأمضت هذه المجموعة البحرية بقيادة المدمرة "سهند" الايرانية الصنع، 86 يومًا من المهمة البحرية في المياه البعيدة، وذلك لحماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الدولية وضمان أمن خطوط الشحن في البحر الأحمر، كما وكذلك مواجهة القراصنة في خليج عدن.

ورست المجموعة الـ 92 في رصيف المنطقة الاولى "الامامة" في بندرعباس وتم استقبالها من من قادة القوة البحرية محافظة هرمزكان.

ومن أجل ضمان أمن خطوط الشحن والخطوط التجارية الايرانية، تنشر القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية أساطيلها باستمرار في المياه البعيدة.