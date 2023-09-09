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السبت 9 أيلول 2023 ساعة 06:52

أبو الغيط: تطور إيجابي في العلاقات العربية مع إيران

أبو الغيط: تطور إيجابي في العلاقات العربية مع إيران
وأضاف أبو الغيط، في المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أنّ لجنتي تركيا وإيران عندما اجتمعتا لوحظ عنصران أساسيان، أنه دائما يصحب القرار الصادر عن اللجنة ويتبناه الاجتماع الوزاري بيان خاص باللجنة، وبالتالي فقد جرى رصد وجود تطور في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، وإيران والدول العربية، وهناك تحسن في العلاقة بين تركيا والدول العربية، وبالتالي، فقد قررت اللجنتان عدم إصدار بيانات خاصة بهما، وهو تطور ينبغي رصده.

وتابع أمين عام الجامعة العربية أنه «فيما يتعلق القدس ولجنة فلسطين، فقد لاحظ الجميع أن وزير الخارجية الياباني تحدث عن المواقف المزدوجة، وعبرنا نحن وزير خارجية مصر وأمين عام الجامعة العربية، عن تأييد هذه الملحوظة، فعندما نتحدث عن أراضٍ محتلة، أو استخدام القوة أو خرق القانون الدولي، فلا يجب أن نختار مناطق بعينها لتنفيذ هذه المبادئ، وأنا شخصيا صفقت، وتم بحث هذه المسألة، لما يطلب من العرب تأييد مواقف ومبادئ معترف بها بالنسبة لهذه المشكلة تحديداً، وفي نفس الوقت لا تعترف بعض عناصر المجتمع الدولي وقوى المجتمع الدولي بنفس هذه المبادئ وتطبيقها على القضية الفلسطينية».
مصدر : وكالات
رقم : 1080693
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