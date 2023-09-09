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السبت 9 أيلول 2023 ساعة 07:12

السوداني يدلي بتصريح مهم للصحفيين الإيرانيين

السوداني يدلي بتصريح مهم للصحفيين الإيرانيين
وقال  المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان بحسب موقع السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الجمعة، وفداً من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورحب بالوفد الصحفي الإيراني، مثمناً العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين الجارين، والأواصر الدينية والاجتماعية التي تعزز الروابط الأخوية بين شعبي العراق وإيران".

وأكد السوداني بحسب البيان، "الدور الريادي والمحوري للعراق في المنطقة، وانتهاجه سياسة تقريب وجهات النظر الإقليمية، سعياً منه لتعزيز الأمن والاستقرار، فضلاً عن نهج الحكومة في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع دول المنطقة والعالم"، مبيّناً أن العلاقات التاريخية بين دول المنطقة يمكن أن تكون مفتاحاً لاستقرار شعوبها وازدهارها".

من جانبه، شكر الوفد الصحفي الإيراني رئيس مجلس الوزراء على "حفاوة الاستقبال، وأثنى على جهود العراق، حكومةً وشعباً، في استضافة الملايين من الزائرين الإيرانيين والأجانب"، مؤكداً أن "التنظيم الكبير الذي شهدته زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) خلال هذا العام، يعكس الاهتمام والحرص بأعلى المستويات تجاه هذه المناسبة الكبيرة في نفوس المسلمين".

وأشار الصحفيون الإيرانيون إلى "أهمية التواصل والتنسيق الإعلامي بين البلدين تجاه مختلف القضايا التي تعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما".
مصدر : وكالات
رقم : 1080698
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