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السبت 9 أيلول 2023 ساعة 07:25

البنتاغون : لم يتخذ قرار بتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "أتاكمس"

البنتاغون : لم يتخذ قرار بتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "أتاكمس"
وتأتي تلك التصريحات بعد تقارير زعمت أنه من المحتمل إرسال الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش الأمريكي "أتاكمس" إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.

وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك"، "على الرغم من أنني اطلعت على هذا التقرير، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم تزويد أوكرانيا بنظام أتاكمس أم لا".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لـ "سبوتنيك"، إنه لا يستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة من المرجح أن توافق على إرسال "أتاكمس" إلى أوكرانيا قريبًا.

ووفقًا للتقارير، من المحتمل أن يتم تضمين نظام أتاكمس في حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية القادمة لأوكرانيا، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي وقد تتغير الخطط.

وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكران على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وحذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وإشعال الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
مصدر : وكالات
رقم : 1080710
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