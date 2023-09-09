ولي عهد السعودية يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

وحسب الوكالة، فإن زيلينسكي "قدم شكره لولي العهد على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة لبحث الأزمة الأوكرانية و لجهود الأمير محمد الشخصية في هذا الشأن".



من جهته أكد ولي العهد السعودي "حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".



لافروف: أصدقاؤنا في السعودية أبلغونا بهدف قمة جدة.



وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن "الأصدقاء في السعودية" أبلغوا روسيا، التي لم تتلق دعوة لحضور لقاء جدة حول أوكرانيا، بأن هذا اللقاء كان يهدف لإقناع الجميع "بعدم جدوى المفاوضات بدون موسكو".



يذكر أن اتصال زيلينسكي بالأمير محمد بن سلمان جاء بعد أيام قليل على المكالمة الهاتفية التي جمعت ولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أعرب خلالها الأمير محمد عن شكره للرئيس الروسي على الدعم المقدم للمملكة في عملية انضمامها إلى مجموعة "بريكس"، حسبما أفاد الكرملين في بيان له الأربعاء.



كما أشاد الطرفان بالمستوى العالي للتنسيق في إطار "أوبك+" واستعرضا "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات".

