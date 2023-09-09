أول حضور رسمي لإيران في اجتماع "مجلس مكافحة الإرهاب" في منظمة شنغهاي

وفي هذا الاجتماع الذي حضره ممثلو 11 دولة، من بينهم 9 دول أعضاء ومراقبان، تمت مناقشة جدول الأعمال المحدد مسبقا وتم تبادل الآراء، واعلان القرارات المتخذة في وثائق رسمية.



وفي هذا الاجتماع أيضا، قدم الأعضاء، خالص التهاني للجمهورية الإسلامية بانضمامها رسميا إلى المنظمة، ورحبوا بحضور إيران في المجلس باعتبارها إحدى الدول المهمة والفعالة في تطورات المنطقة.



وعلق أعضاء المجلس أيضًا على آخر التطورات المتعلقة بالإرهاب والانفصالية والتطرف، ومن خلال إدانتهم للهجمات الإرهابية في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك هجوم تنظيم "داعش" الارهابي على مرقد "شاهجراغ" (ع) في مدينة شيراز جنوب ايران، قدموا اقتراحات لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية.



وتم في هذا الاجتماع تقدير جهود دول المنطقة في مكافحة الإرهاب والتطرف واحياء ذكرى الضحايا والقوات والقادة العسكريين ومن بينهم الشهيد الفريق قاسم سليماني.



وكانت مسالتا استمرار الكفاح ضد تنظيم "داعش" وضرورة الاهتمام بالوضع في أفغانستان، محل اهتمام خاص من قبل المشاركين في هذا الاجتماع.



وتولت كازاخستان رئاسة اجتماع "رتس" هذا العام، وتم تسليم رئاسة الاجتماع القادم إلى الصين باتفاق الاعضاء.

