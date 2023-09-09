"مولد النور" مناورة عسكرية يمنية: سنقاتلكم في البر والبحر

حضر المناورة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد الغماري، ونائبه اللواء الركن علي الموشكي، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني.



وبحسب موقع "سبأ" اليمني، حاكت المناورة الهجوم على مواقع لعدو مفترض، من خلال قيام "مجموعة من أفراد كتيبة اللواء الثامن، حماية رئاسية، بالتسلل إلى مواقع العدو، في حين واصلت الآليات والمدافع والرشاشات إطلاق الذخيرة الحية في اتجاه مواقع العدو الافتراضية، وضربها بمختلف أنواع الأسلحة، ليتم اقتحامها وتفجير آليات العدو ومخازنه".



وعبّر أفراد اللواء الثامن، حماية رئاسية، عن سعادتهم بإجراء هذه المناورة العسكرية، من أجل بعث رسالة إلى "العدو، تفيد بالجاهزية التامة لقوات اللواء في الدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله، ومواجهة العدو وإفشال مخططاته.



وقال أحد قادة اللواء الثامن، حماية رئاسية، العميد عبد الصمد المتوكل: "إننا نقوّم هذه المناورة العسكرية تحت عنوان مولد النور".



وأشار المتوكل إلى أن الظروف الصعبة، التي تمر فيها الأمة الإسلامية، بصورة عامة، واليمن بصورة خاصة، من أخطار وتحديات من جانب قوى الطغيان والهيمنة واستكبار أميركا و"إسرائيل" وعملائهما، حتّمت على "الجيش اليمني أن يقوم بواجبه، ويعدّ العدة، ويكون على أتم الجاهزية لمواجهة تلك الأخطار والتحديات".



وأكد المتوكل أن هذه المناورة هي "قطرة من فيض، وعبارة عن كتيبة رمزية خاصة، هدفها بعث رسالة إلى العدو وأذنابه في الداخل والخارج، تفيد بالجاهزية التامة والحضور الفاعل لأي مواجهة يتطلبها الميدان، في أي مكان وزمان".



وخاطب المتوكل "التحالف"، قائلاً: "سنقاتلكم في البر والبحر قتالاً لم تشهدوه طوال تاريخكم، وسيكون مصيركم الفشل والخسران، ويكون النصر والغلبة من نصيبنا".



يأتي ذلك في وقت أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، أنّ الأولوية في هذه المرحلة هي "التصدي للعدوان والحصار" على اليمن. وشدّد على أنّ الحرب "لا تزال مستمرةً"، داعياً إلى أن تبقى الجاهزية عاليةً من الجميع؛ الجيش والأمن والقبائل.



وكان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية كشف إحصائية جرائم العدوان خلال 8 أعوام.



مشيراً إلى أنّ إجمالي الشهداء والجرحى بلغ 48,349، بينهم 18,140 شهيداً و30,254 جريحاً.



ومنذ أيام، اتهمت حكومة صنعاء برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتقليص مساعداته الإنسانية في اليمن بضغط أميركي، لمفاقمة الأوضاع المعيشية في البلد، الذي دخل عامه التاسع من الحرب المفروضة عليه.

