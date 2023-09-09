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السبت 9 أيلول 2023 ساعة 08:01

تفكيك خلية إرهابية جنوب شرق إيران

تفكيك خلية إرهابية جنوب شرق إيران
وذكرت مديرية الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان في بيان أنها اعتقلت أفراد الخلية الإرهابية المكونة من 6 أشخاص كانت قد اقدمت قبل فترة على اختطاف وقتل عائلة بلوشية بشكل بشع.

واوضح البيان أن هذه الخلية الإرهابية أقدمت على اختطاف المواطن سمير بلوش وزوجته الحامل من مدينة ايرانشهر، ونقلتهما إلى ضواحي مدينة سراوان، حيث قامت بتعذيبهما وقتلهما وحرق جسديهما وتركهما في المنطقة.

وبعد وقوع هذه الحادثة الشنيعة ومطالبة أبناء المحافظة الشرفاء، قامت مديرية الأمن بمحافظة سيستان وبلوشستان بإجراء تحريات موسعة وشاملة داخل وخارج الحدود، وبعون الله وتعاون أبناء المحافظة الغيارى، تم التعرف على أعضاء الخلية الإرهابية واعتقالهم.

واشار البيان الى أنه على غرار العديد من جرائم القتل التي وقعت في الأشهر الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد،  وفي هذه الجريمة الوحشية، بث العدو على الفور شائعات تنسب جرائم القتل إلى رجال الأمن في البلاد بهدف ايجاد أجواء من الانفلات الأمني ​​وسوء الظن تجاه الاجهزة الأمنية، واشاعة اجواء الخوف والذعر وإعادة إنتاج الفوضى واعمال الشغب، ويتم رصد الصلة بين هذه التحريضات وسيناريو الإرهابيين في عملية التحقيقات.
 
رقم : 1080721
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