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السبت 9 أيلول 2023 ساعة 08:11

إعلام عبري يكشف عن رسالة تحذير أرسلتها إسرائيل إلى "حماس"

إعلام عبري يكشف عن رسالة تحذير أرسلتها إسرائيل إلى "حماس"
وبحسب "كان"، فإن "إسرائيل نقلت رسالة تحذيرية لحماس عبر وسطاء بأنه إذا حدثت عمليات إطلاق نار في الضفة أو إطلاق صواريخ خلال الأعياد اليهودية المقبلة، فسيتم الرد بقسوة".

"حماس" تصدر بيانا تحذيريا إثر تقرير عن إجبار قوات إسرائيلية لـ5 فلسطينيات على التعري تحت التهديد.

يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي، يؤاف غالانت، قد أجرى الخميس الماضي جلسة تقييم أمني، قبيل الأعياد اليهودية.

وقال، "سيكون هناك من سيحاول مهاجمتنا في ظل العيد، لكن أقترح على جميع عناصر الإرهاب بأن لا يحاولوا تجربتنا، إذا لزم الأمر سنوجه ضربة ساحقة لهم". وفق تعبيره.
رقم : 1080725
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