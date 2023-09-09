الصفحة الرئيسية
0
السبت 9 أيلول 2023 ساعة 08:45

سوريا تصدر بيانا بشأن دخول وفد أمريكي إلى شمال شرق البلاد

سوريا تصدر بيانا بشأن دخول وفد أمريكي إلى شمال شرق البلاد
وقالت الوزارة في بيان : إن الادعاء بأن هذه الزيارة واللقاءات التي جرت تهدف إلى معالجة مظالم سكان دير الزور ومخاطر التدخل من الخارج في دير الزور إنما هو كذب مفضوح، يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية التي تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته، وتفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب غير شرعية ولا إنسانية ولا أخلاقية، والتي تساهم بقتل السوريين دون رحمة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لسورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها اللامحدود للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، يظهران مجدداً الدور التخريبي للولايات المتحدة في سورية والذي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة فيها وزيادة معاناة شعبها.

وختمت الوزارة بالقول: “تؤكد سورية على إدانتها لهذه الممارسات وعلى حقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وتصميمها على بسط سيادة الدولة السورية على كل أراضيها، وإنهاء كل أشكال الاحتلال والتواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها”.
رقم : 1080733
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
9 أيلول 2023
القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
8 أيلول 2023
طهران: سنستمر في تطوير البرنامج النووي ولن نتأثر بالضغوط
طهران: سنستمر في تطوير البرنامج النووي ولن نتأثر بالضغوط
8 أيلول 2023
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
8 أيلول 2023
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
8 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
8 أيلول 2023
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
8 أيلول 2023
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
7 أيلول 2023
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
6 أيلول 2023
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
6 أيلول 2023
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
6 أيلول 2023
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
6 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية