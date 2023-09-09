قادة الدول يتعاطفون مع ضحايا الزلزال المدمر

عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين، عن تعازيه لأقارب ضحايا الزلزال.



وكتب مودي على حسابه في منصة إكس: "حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفا: "في هذه الساعة المأسوية، أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".



كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "خالص تعازيها" لحكومة وشعب المغرب.



وأوضح بيان رسمي أن مصر تؤكد "تضامنها مع المملكة المغربية، حكومة وشعبا،

ووجه المستشار الألماني، أولاف شولتس، السبت، التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال "المدمر".