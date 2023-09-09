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السبت 9 أيلول 2023 ساعة 10:08

تاكيد ايراني اماراتي على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي ورفع مستوى العلاقات

تاكيد ايراني اماراتي على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي ورفع مستوى العلاقات
والتقی عامري، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "صقر غباش"، بمقر المجلس في أبوظبي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتطويرها بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون المشترك بين البلدين، وبما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. في ظل الحوار الإيجابي والبناء بين دول المنطقة والذي يشكل أساساً لاستقرارها وازدهارها وريادتها.

وقال عامري خلال اللقاء، عن الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي من خلال الدبلوماسية البرلمانية، مؤكداً حرص القيادة الإيرانية على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ضرورة تعزيز التعاون الثنائي ورفع مستوى العلاقات بما يعود لصالح البلدين والمنطقة، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، من خلال عقد اجتماعات ثنائية دورية، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية.

واشار إلى أن التعاون البرلماني يسهم في مناقشة وتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية كالاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية.
 
رقم : 1080745
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