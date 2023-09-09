الصفحة الرئيسية
0
السبت 9 أيلول 2023 ساعة 10:58

قتيلان بتجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

قتيلان بتجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
وبدأت المعركة الصباحية في "حي حطين" و"جبل الحليب" غربي المخيم، وسرعان ما امتدت إلى المحاور التقليدية في "حي البركسات" و"الطوارئ" و"البستان اليهودي"، حيث استخدم الطرفان الأسلحة الرشاشة، والقذائف الصاروخية، وأسلحة القنص.

وطاولت القذئف أماكن بعيدة عن محاور القتال وصولًا إلى مدينة صيدا، حيث أصيبت سيارة بشظايا قذيفة قرب "الماكدونالدز" عند الطرف الجنوبي الغربي للمدينة، حيث سقط جريح.

وطال الرصاص الطائش "حسبة صيدا" غربي المخيم، حيث أصيب عامل مصري برصاص في رجله وعملت سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.
ووقع قتال عنيف في "حي حطين"، سقط فيه سبعة جرحى، لتتتجاوز حصيلة الجرحى الخمسين منذ بدء الاشتباكات أول من أمس.

"فتح" ذكرت أن تجدد الاشتباكات جاء على خلفية هجوم شنته "العصابات الإرهابية" في "حي التعمير" من أكثر من محور، مشيرةً إلى أن قواتها تصدت لهذا الهجوم، معتبرةً أن العصابات الإرهابية أشعلت محور حطين والتعمير في الوقت نفسه.

كل ذلك يأتي في أعقاب اتفاق وقف اطلاق النار الثالث الذي تم مساء أمس، والاجتماع الليلي الذي عقد في منزل أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات،والذي ضم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن وممثل "حركة حماس" في لبنان، وأمين سر فصائل تحالف القوى الفلسطينية أحمد عبد الهادي.

وجرى فيه التأكيد على متابعة آليات تسليم المطلوبين، عبر الصيغة التي أقرت في هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وآليات تمكين القوة المشتركة من القيام بالمهام المطلوبة منها لجلب المطلوبين، بصيغة تضمن عدم استمرار الإضرار بأمن وأمان مخيم عين الحلوة والجوار.

وتسمع بين الحين والآخر أصوات الرمايات الرشاشة والقذائف الصاروخية، في حين عمد مسعفو الجمعيات الطبية لنقل الجرحى من المخيم ومن تعمير عين الحلوة إلى مستشفيات صيدا.

الى ذلك، تصل إلى بلدية صيدا العائلات النازحة من المخيم تباعًا.

بالتزامن، أعلنت القوى الأمنية في صيدا عن بعض الإجراءات في ظل الإشتباكات المستمرة في عين الحلوة، مشيرةً إلى تحويل السير من جهة الحسبة باتجاه الخط البحري، للقادمين من الجنوب على الاوتوستراد، وتحويل السير من جهة جامع الحريري على الخط البحري للقادمين من بيروت.


من جهتها، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير من الاتوستراد الشرقي ‎صيدا واوتوستراد ‎الغازية وتحويله إلى الطريق البحرية.
 
رقم : 1080752
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
9 أيلول 2023
القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
8 أيلول 2023
طهران: سنستمر في تطوير البرنامج النووي ولن نتأثر بالضغوط
طهران: سنستمر في تطوير البرنامج النووي ولن نتأثر بالضغوط
8 أيلول 2023
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
8 أيلول 2023
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
8 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
8 أيلول 2023
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
8 أيلول 2023
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
7 أيلول 2023
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
6 أيلول 2023
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
6 أيلول 2023
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
6 أيلول 2023
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
6 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية