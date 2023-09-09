وخلال لقاء سياسي عُقد في منزل الوزير السابق حمد حسن حضره مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد، وفعاليات سياسية وبلدية وإختيارية، استغرب سماحته تصرفات الفريق الآخر في ملف رئاسة الجمهورية، وقال: "أنتم يحق لكم أن تفرضوا رئيسًا ولكن نحن ممنوع علينا أن نطرح أنه لدينا رئيس، علمًا أن كل طرف في لبنان لديه رؤية، ونحن لدينا رؤيتنا وأنتم لديكم رؤيتكم، لذلك فلنجتمع ونتحاور وكلٌ يدل بدلوه ولنرى من الأصلح لمصلحة لبنان".



وأكد الشيخ يزبك أننا "بحاجة إلى هذه الروحية في تبيين الحق، فاليوم نسمع نائح من هنا ونائح من هناك مع أن الحل بأيدكم، اجتمعوا وقرروا فليس من المجدي أن تنتظروا الأوامر من الخارج، فالخارج لا يستطيع أن يفرض ما يريده على كل اللبنانيين، كما أن تركيب المجلس النيابي تمنع أي طرف من أن يفرض ما يريده على باقي الأطراف، لذلك فإن الجميع مطالب بالحوار، ونحن ندعو اليه لأجل إنتخاب رئيس، لكي تنتظم المؤسسات ونخرج من ما نحن فيه".