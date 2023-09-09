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السبت 9 أيلول 2023 ساعة 15:44

العميد باكبور: العدو يسعى وراء انعدام الامن في سيستان وبلوشستان

العميد باكبور: العدو يسعى وراء انعدام الامن في سيستان وبلوشستان
وأضاف العميد "محمد باكبور"الیوم السبت،في إشارة إلى العداء الذي تضمره أمريكا للشعب الإيراني: لدينا معلومات تفيد بأن الأميركيين عقدوا اجتماعات واتصالات مع مجموعات متمردة لا علاقة لها بهذه المنطقة من البلاد وتخطط لزعزعة الأمن فيها.
 
وتابع: الولايات المتحدة ترصد عناصر التفوق التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تعيق تنفيذ سياسات الولايات المتحدة أول ما تفكر فيه هو إضعاف نفوذ إيران الإقليمي وقوتها العسكرية مؤكدا ان لامريكيين لم و لن يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف.
 
وأشار إلى عزلة أمريكا السياسية في المنطقة والعالم وقال: هل تمكن الامريكيون من عزلنا على الساحة السياسية؟ تشهدون أن شركاء امريكا الاقتصاديين ينفصلون عنها واحدًا تلو الآخر، وقد شعروا ضرورة المضي قدما نحو اقامة العلاقات السياسية مع إيران قبل فوات الأوان.
رقم : 1080796
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