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السبت 9 أيلول 2023 ساعة 17:10

أعنف زلزال منذ قرن، يضرب المغرب

أعنف زلزال منذ قرن، يضرب المغرب
وأفاد مصدر في المغرب ان الزلزال هز أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.
 
وأکد المصدر نقلاً عن وزارة الداخلية في المغرب ان الزلزال خلف 296 في حصيلة اولية أضيف اليها 153 مصاباً تم نقلهم إلى المستشفيات.
 
وأكد التلفزيون الرسمي المغربي أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفاع إلى 1037 قتيلا، 1204 مصابين من بينهم 721 إصاباتهم خطرة – وذلك نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية المغربية.
 
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، أن الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب أضر بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة.
 
كما تسبب الزلزال بأضرار جسيمة وأثار حالة ذعر في مراكش ومدن أخرى كثيرة، وفق حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية.
 
وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.
 
والغالبية العظمى من الضحايا في محافظات تقع جنوب مراكش وتضم بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل، بحسب ما أوضح خبراء في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية.
 
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم السبت، عن أسفه للزلزال المروع الذي ضرب المغرب، وأعرب عن تعازيه للمغرب حكومة وشعباً.
 
 اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان له عن تعازيه لأسر ضحايا هذا الزلزال، سائلا الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.
 
وبدوره أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن تعازيه إلى المملكة المغربية بضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من مدنها، فيما أعلن الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة.
 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعزي في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن المغربية، ويؤكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المغرب الشقيقة".
 
وأعلن رئيس الوزراء، عن "الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربية يوم أمس الجمعة، وخلّف الآلاف من الضحايا والمصابين، وأضراراً مادية كبيرة".
 
وفي السياق أعربت حركتا المقاومة الإسلامية حماس، والجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تعازيهما إلى الشعب المغربي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
 
أعربت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، عن بالغ العزاء والمواساة للشعب المغربي الشقيق بضحايا الزلزال الأليم الذي ضرب المملكة المغربية، وأوقع عدداً كبيراً من الضحايا والمصابين.
 
وقالت الحركة في بيان لها: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يشفي جميع الجرحي ويربط على قلوب المكلومين، وأن يحفظ المغرب وشعبها الشقيق من كل مكروه وسوء".
 
كما قدَّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس التعازي والمواساة إلى المملكة المغربية، ملكًا وحكومةً وشعباً في ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، معربًة عن تضامنها الكامل معها في محنتها.
 
وقالت في بيان صحفي وصل "": "نسأل المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، والسلامة للمفقودين والمتضررين".
 
وضربت هزَّة أرضية، مدنًا مغربية، مساء الجمعة، ما تسبَّب في سقوط مئات الضحايا والمصابين، ودمار في عدد كبير من المباني.
رقم : 1080807
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