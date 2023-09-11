الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 أيلول 2023 ساعة 06:50

صحفي إيرلندي: الغرب مضطر لإبداء الإعجاب بفعالية استراتيجية القتال الروسية

صحفي إيرلندي: الغرب مضطر لإبداء الإعجاب بفعالية استراتيجية القتال الروسية
وأضاف: "بما أن الحرب بالوكالة التي يخوضها الغرب في أوكرانيا تتحرك بلا هوادة نحو الفشل التام، فإن المحافظين الجدد الذين يقفون وراء هذا الفشل الذريع يصطدمون بتلاشي أمكانية التراجع والانسحاب".

عقيد بريطاني متقاعد: بوتين أذل الغرب والناتو بخطوة واحدة.

ويرى الصحفي أن الاعتقاد الذي ساد في البداية بأن روسيا بشكلها الحالي ستنهار تحت ضغط نظام العقوبات الأشد صرامة في التاريخ، لم يتحقق وخيب الآمال.

وشدد باوز، على أن مراكز الدراسات العسكرية الغربية، "تضطر لإبداء الإعجاب" بمدى فعالية روسيا في تكييف استراتيجيتها في ساحة المعركة.

واختتم باوز كلامه بالقول، إن هزيمة "وكيل الغرب"، أوكرانيا، ستكون مدمرة بالنسبة للناتو.
وشدد على أن هذه الهزيمة، ستطيح بهيبة وسمعة هذا الحلف بشكل تام.

ويشار إلى أن موسكو، أعلنت مرات عديدة أن الناتو يسعى إلى المواجهة. وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن التوسع المستمر للحلف لن يجلب قدرا أكبر من الأمن لأوروبا. وأعربت الخارجية الروسية عن استعدادها للحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة.
 
رقم : 1081018
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
11 أيلول 2023
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
11 أيلول 2023
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘
11 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
9 أيلول 2023
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
9 أيلول 2023
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
9 أيلول 2023
القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
8 أيلول 2023
طهران: سنستمر في تطوير البرنامج النووي ولن نتأثر بالضغوط
طهران: سنستمر في تطوير البرنامج النووي ولن نتأثر بالضغوط
8 أيلول 2023
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
8 أيلول 2023
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
8 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
8 أيلول 2023
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
8 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘