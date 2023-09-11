ممثل الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة إيران المهمة في المنطقة

وخلال اللقاء الذي جرى في طهران الاحد، هنأ امير عبداللهيان ، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج الفارسي لويجي دي مايو، بمناسبة انتخابه لهذا المنصب واستعرض التطورات المتعلقة بعلاقات الدول المجاورة بينها منطقة الخليج الفارسي وقيم الظروف الحالية للمنطقة بانها تشكل فصلاً جديدًا على صعيد النهوض بالتعاون بين دول منطقة الخليج الفارسي الثمانية.



واعتبر وزير الخارجية مقترح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن منتدى الحوار والتعاون الإقليمي، والذي يحظى ايضا بتأييد دول المنطقة بانه يبين إرادة دول المنطقة في إقامة التعاون بينها في مختلف الابعاد ، بما في ذلك القضايا البيئية الهامة، واصفا عقد الاجتماع الأول المرتقب لهذه المجموعة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة بانه خطوة على صعيد مزيد من التلاحم والتقارب في المنطقة.



ورحب أمير عبداللهيان بأي مبادرة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، وأكد استعداد إيران لإقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون المتفق عليها والمجالات التي تهم الجانبين.



بدوره أكد لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج الفارسي، على مكانة إيران المهمة في المنطقة، وقدم شرحا عن زيارته الأولى بمنصبه الجديد إلى بعض دول منطقة الخليج الفارسي، وشدد على الدور المؤثر لإيران في المنطقة.



واعتبر دي مايو مبادرة منتدى الحوار والتعاون الإقليمي بانها مهمة وأكد على دور الأمين العام للأمم المتحدة في عقد اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الفارسي الثمانية.



ووصف العلاقات الطبيعية بين إيران والمملكة العربية السعودية بأنها تخدم مصالح المنطقة.



وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة آخر تطورات محادثات رفع الحظر والعلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وضرورة إجراء محادثات بين إيران وأوروبا.

