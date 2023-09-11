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الاثنين 11 أيلول 2023 ساعة 07:02

'نتنياهو' يؤجل قرار تشديد أوضاع الأسرى لما بعد أعياد اليهود

وحسب وكالة (معا) الفلسطينية، ان اعلان نتنياهو هذا، أوقف مؤقتاً على الأقل، قرارات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي أراد الحد من زيارات أهالي الاسرى.

وجاءت هذه الخطوة بناء على طلب المؤسسة الأمنية وفي ختام نقاش حول الموضوع بمشاركة مفوضة جهاز الأمن كاثي بيري ومفوض الشرطة كوبي شبتاي ورئيس نقابة المحامين ورئيس الشاباك رونان بار، وفي المناقشة، حذرت الجهات الأمنية، من أن تقييد الزيارات سيؤدي إلى تصعيد أمني.

وادعى مكتب بن غفير فير عقب المناقشة أن قراره بقصر الزيارات على مرة واحدة كل شهرين لا يزال ساريا - حتى بعد اللقاء وعلى الرغم من إعلان نتنياهو. وردا على هذا الإعلان نشر مكتب نتنياهو إعلانا آخر أوضح فيه أن "القرار بشأن السجناء الأمنيين سيتخذه رئيس الوزراء ومجلس الوزراء حصرا".
رقم : 1081023
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