الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 أيلول 2023 ساعة 07:06

الجنرال ماكينزي: القوة الصاروخية الإيرانية تهدد أمريكا

الجنرال ماكينزي: القوة الصاروخية الإيرانية تهدد أمريكا
وقال القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية (مقر القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وآسيا الوسطى) في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية يوم الأحد إن القضية التي تهدد الولايات المتحدة اليوم هي القدرة الصاروخية الإيرانية.

ووصف الجنرال فرانك ماكينزي، الذي كان قائدا للقيادة المركزية الأمريكية من 2019 إلى 2022، في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، إيران بانها تشكل تهديدا وقال : "إن إيران تنتهج سياسة طرد الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى من المنطقة، وان هذه السياسة لم تتغير. ومن الناحية التكتيكية، سوف يقومون أيضاً بأشياء كثيرة للحد من تاثير العقوبات.

وفي إشارة إلى القوة الصاروخية الإيرانية، قال الجنرال ماكينزي: “في السنوات العشر الماضية، زادت إيران بشكل كبير من قدرات وقدرات صواريخها الباليستية. وأضاف: "لديهم آلاف الصواريخ، وصواريخ كروز قصيرة المدى، بالإضافة إلى جميع أنواع الطائرات بدون طيار".

وتابع: "هذه زيادة كبيرة في قدرات إيران، والتي نتجاهلها أحيانا لأننا ننظر إلى الموضوع النووي، وهو أمر مهم بالطبع، لكن القضية التي تهددنا اليوم هي قدرة إيران الصاروخية".

وعقب الكشف عن صاروخ فتاح الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، نشرت وكالة الأنباء الأمريكية "يونايتد برس" تقريرا عن قلق واشنطن من عدم قدرتها على الصمود في وجه هذه الصواريخ.

ووفقاً لهذا التقرير، حذر مسؤولو الدفاع الأمريكيون من أنه لا يمكن اكتشاف الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتتبعها بواسطة الأنظمة الأرضية والفضائية الحالية.

ومؤخرا، قال مايكل جريفين، الوكيل السابق للأبحاث الهندسية والدفاع في وزارة الدفاع الأمريكية، في جلسة استماع بالكونجرس إن الولايات المتحدة ليس لديها نظام يمكنه تعريض حاملات الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت للخطر بطريقة مماثلة. وقال مخاطبا المشرعين الأمريكيين: "ليس لدينا دفاع ضد هذه الأنظمة الصاروخية".

ويبلغ مدى صاروخ فتاح الفرط صوتي 1400 كيلومتر وهو قادر على عبور جميع أنظمة الدفاع الصاروخي وتدمير هذه الأنظمة. ويعد هذا النوع من الصواريخ من أحدث الأسلحة والمعدات التي تنتجها وتستخدمها دول مثل أمريكا وروسيا والصين اليوم.
 
رقم : 1081025
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
11 أيلول 2023
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
11 أيلول 2023
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘
11 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
9 أيلول 2023
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
9 أيلول 2023
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
9 أيلول 2023
القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
8 أيلول 2023
طهران: سنستمر في تطوير البرنامج النووي ولن نتأثر بالضغوط
طهران: سنستمر في تطوير البرنامج النووي ولن نتأثر بالضغوط
8 أيلول 2023
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
8 أيلول 2023
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
8 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
8 أيلول 2023
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
8 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘