الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 أيلول 2023 ساعة 08:03

اللواء عباس إبراهيم: الاعتداء على الفلسطينيين هو الخدمة بعينها للمشاريع الإسرائيلية

اللواء عباس إبراهيم: الاعتداء على الفلسطينيين هو الخدمة بعينها للمشاريع الإسرائيلية
كلام اللواء إبراهيم جاء خلال عشاء تكريمي أقامه على شرفه جهاد الحاج علي في بلدة كوثرية السياد في حضور فاعليات، وقال: "ما يزيد آلامنا اليوم هو الشّغور الرئاسي الذي ينبغي أن يُملأ اليوم قبل الغد، برئيس جامع قادر على التواصل مع الجميع، لا هم له غير قيام المؤسسات والدولة واستجماع كل عناصر القوة لوطنٍ بلغ ما بلغ من الوهن، رئيسًا يضمن الجميع بضمانة لوطن أقوى، يضمن ويُطمئن المقاومة التي هي قوة لبنان وليس لطائفة أو مذهب أو فئة محددة، رئيسا يُعيد الثقة بلبنان لمواطنيه أولًا، مقيمين ومغتربين، الذين كانوا وما زالوا مستعدين للتضحية متى اطمأنوا إلى قوة دولتهم ومناعتها وصلاحها".

 وشدد على أن "الحل المتاح الآن مضمون النتائج، وهو اتفاق الطائف والدستور، وأي شيء آخر هو مغامرات غير محسوبة"، مستدركًا  السؤال الذي يطرح نفسه "ألم يكن اتفاق الطائف الذي سمي لاحقًا وثيقة الوفاق الوطني نتيجة حوار بين اللبنانيين؟"، معتبرًا أن "الدعوة الى حوار ارتضاه اللبنانيون منهجًا ليسَت سوى دعوة لتسهيل التفاهم على هذا التطبيق للنصوص الواردة في الدستور وتهيئة الظروف لذلك، وليس للخروج عليه أبدًا".

وتوجه الى أهالي الجنوب قائلًا: "من غير المسموح التشكيك بوطنيتكم، لقد قاتلتم أعتى الجيوش دفاعًا عن وطن آمنتم به، وكوننا في الجنوب اليوم، فالمحيط من صيدا إلى الحدود مع فلسطين يشهد على ما قدمتم وما واجهتم من أجل هذا الوطن. أما التشكيك بعروبتكم من قبل تجار المواسم بالعروبة، فلن نرد عليه، والتاريخ هنا هو الشاهد، وليس ببعيد لأصحاب الذاكرة ما حصل في كفرفالوس".
رقم : 1081035
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
11 أيلول 2023
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
11 أيلول 2023
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘
11 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
9 أيلول 2023
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
9 أيلول 2023
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
9 أيلول 2023
القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
8 أيلول 2023
طهران: سنستمر في تطوير البرنامج النووي ولن نتأثر بالضغوط
طهران: سنستمر في تطوير البرنامج النووي ولن نتأثر بالضغوط
8 أيلول 2023
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
8 أيلول 2023
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
8 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
8 أيلول 2023
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
8 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘