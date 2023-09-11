عاصفة بعد كلام رئيس "الموساد".. دليل على الوضع الإشكالي في مواجهة إيران

وفي محاولة للدفاع عن بارنياع، قال هايمن: "دعوني لا أنتقد دافيد، فالتهديدات من هذا النوع تميل إلى أن يكون لها تأثير ضئيل جدًا، هذا إن كان لها تأثير على الإطلاق، وأحيانًا يكون لها تأثير معاكس. وبرأيي؛ فإنّ هذا يدلّ على خطورة الوضع، وهو محاولة أخرى لتنفيذ سياسة الردع".



وكان رئيس "الموساد" الإسرائيلي قد قال في كلمة له، خلال مؤتمر معهد السياسات ضد "الإرهاب" في جامعة رايخمن، إنّ: "ايران تواصل جهودها التي لا تنتهي، بواسطة "خلايا إرهابية"، استهداف الإسرائيليين واليهود في أنحاء العالم. هي تستخدم الوكلاء للتخفي من ورائهم، هذا أمر لا يمكن أن يمر علينا"؛ بحسب ادعاءاته.



وأعرب هايمن عن خشية كيان العدوّ من: "أن تبيع روسيا أسلحة لايران يمكن أن تهدّد سلامتنا"، مشددًا على أنَّه: "في مواجهة النظام الإيراني ومواجهة قوته، لا ينبغي سوى اتخاذ موقف صارم". وأضاف بارنياع أنَّه: "حان الوقت لتحصيل ثمن من الإيرانيين بطريقة مختلفة، فاستهداف إسرائيليين ويهود من قبل وكلاء أو إيرانيين سيؤدي لأنشطة في قلب إيران وطهران ضد الإيرانيين الذين يقومون بهذه العمليات بدءًا من المستوى المنفذ حتى متخذي القرارات..".