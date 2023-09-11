وزير الأمن الإيراني يُعلن عن إحباط 400 عملية تفجير في البلاد

وحول تقييم وزارة الأمن لأعمال الشغب التي شهدتها البلاد العام الماضي، قال إنّ/ "أكثر من 50 جهازًا للاستخبارات قاموا بعقد اجتماعات مختلفة وتدريب أكثر من 200 وسيلة إعلاميّة لإثارة الفتنة وأعمال الشغب". وأضاف موضحًا: "لقد قاموا بالتخطيط بمساعدة تنظيمات شبه حكومية للتدريب على تنفيذ عمليات للإطاحة بالنظام، واستطاعوا افتعال هذه الفتنة والمؤامرة، بمساعدة الفضاء الافتراضي". وشدّد على أن أجهزة المخابرات تهدف لإسقاط النظام، وهناك أجهزة مخابرات مثل الدنمارك تعمل نيابة عن أجهزة التجسس الأخرى، مثل أميركا وبريطانيا والعدو الصهيوني وتحمل أعباءهم.



ولفت السيد إسماعيل خطيب إلى بعض محاولات العدوّ للإطاحة بنظام البلاد، قائلًا: "قاموا بإنشاء مصنع للأسلحة بالقرب من حدودنا، حيث هُرّبت الأسلحة المصنّعة إلى إيران، في حين أصبح إقليم كردستان العراق مركزًا للمخابرات الأميركية والإسرائيلية، حيث تُدعا الزمر الانفصالية كافّة هناك".