وكتب النائب في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "X" ("تويتر" سابقا): "في الواقع إن روسيا هي المنصر الأكبر بالفعل في هذا الصراع مع الولايات المتحدة وحلف الناتو: إزالة الدولرة وتوسيع النفوذ الروسي في كل مكان باستثناء الغرب والاقتصاد المتنامي والتغلب على العقوبات الغربية".



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعد في الوقت ذاته "خاسرا بالفعل"، الأمر الذي يدل عليه الركود الاقتصادي وتراجع التصنيع، وتحوله إلى دمية في يد الولايات المتحدة والعقوبات الانتحارية".



وتابع: "تشير نتائج قمة مجموعة العشرين من الهند إلى أن الغرب فقد قدرته على إجبار سائر العالم على الخضوع له".