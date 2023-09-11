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الاثنين 11 أيلول 2023 ساعة 12:35

الإمام الخامنئي: جادّون للغاية في مواجهة العدوّ

الإمام الخامنئي: جادّون للغاية في مواجهة العدوّ
وخلال استقباله اليوم الاثنين حشدًا من أهالي محافظتي "سيستان وبلوشستان" و"خراسان الجنوبية"، في حسينية الإمام الخميني (ره)، سأل سماحته: "قلنا إنّ العالم على عتبة أو بداية التحوّل؛ ما هو هذا التحوّل وما الذي يحدث في العالم والذي نفسره على أنّه تحوّل؟"

أجاب مبينًا: "تشمل الخطوط الرئيسة لهذا التحوّل عدة قضايا، بما في ذلك إضعاف القوى الاستكباريّة في العالم". وتابع سماحته: "إنّ قوة غطرسة أميركا وبعض الدول الأوروبية ضعفت وستضعف، وهناك خطوط رئيسة أخرى للتحوّل تتمثل في ظهور قوى إقليمية وعالمية جديدة". ولفت آية الله الخامنئي الى أنّ: "معلوماتنا الاستخباراتية تفيد بأنّ الحكومة الأميركية أنشأت مجموعة تسمّى "مجموعة الأزمات"، مهمتها خلق الأزمة في الدول، بما في ذلك إيران وإثارة الثغرات التي يعتقدون أنها ستؤدي إلى خلق الأزمة".

وأوضح سماحته: "أنهم، ومن خلال التفكير والدراسة، توصلوا إلى استنتاج مفاده أنّ في إيران عدة نقاط يمكن الإفادة منها لخلق الأزمات، وهي الاختلافات العرقي، والاختلافات الدينية ومسألة الجنس والمرأة، والتي ينبغي استفزازها لخلق الأزمة".
رقم : 1081101
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