الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 أيلول 2023 ساعة 12:37

مسؤول: قاعدة تشابهار مشروع عملاق في صناعة الفضاء الايرانية

مسؤول: قاعدة تشابهار مشروع عملاق في صناعة الفضاء الايرانية
وقال دليريان في برنامج تلفزيوني، بشان برامج منظمة الفضاء الإيرانية خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بقاعدة تشابهار الفضائية: ان قاعدة تشابهار هي واحدة من أهم مشاريع منظمة الفضاء، وفي الواقع تعتبر مشروعاً عملاقا في صناعة الفضاء في البلاد.
 
واضاف: بعد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء الذي انعقد، بعد 11 عاما من التوقف، في بداية الحكومة الحالية قبل عامين ، تم بتأكيد من رئيس الجمهورية، تامين الاعتمادات اللازمة في هذا المجال، وبدأت عملية التصميم والبناء وهي اليوم في مرحلة البناء.
 
وتابع دليريان: ان قاعدة تشابهار الوطنية للإطلاق لها 3 مراحل رئيسية ونحن اليوم في منتصف تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع ونأمل أن تتمكن هذه القاعدة في النصف الأول من عام 1403هـ. ش (يبدا في 20 آذار/مارس 2024) من إطلاق الاقمار الصناعية «خورشیدآهنك» بواسطة صواريخ حاملة تعمل بالوقود الجامد لنتمكن من تنفيذ اول عملية إطلاق من هذه القاعدة في العام المقبل.
 
واحتمل أن تكتمل المرحلة الأولى من هذه القاعدة نهاية العام المقبل أو على الأقل بحلول النصف الأول من عام 1404هـ. ش(يبدا في 21 آذار/مارس 2025)، وقال: نظرا للموقع الاستراتيجي لهذه القاعدة فانها ستجعل نافذة خاصة للوصول إلى مدارات مختلفة حتى العام 1410 هـ.ش (2031) يعني نهاية الخطة العشرية.
 
وفي إشارة إلى خطط المنظمة لعمليات الإطلاق الدولية، قال دليريان: وفقًا للتخطيط في اطار الخطة العشرية وإنشاء البنية التحتية اللازمة في هذه القاعدة، فانه بامكان الدول المجاورة أيضًا إطلاق رحلات فضائية من هذه القاعدة.
 
وقال: من الأمور التي أكد عليها قائد الثورة استغلال البحر وقدرة سواحل مكران (جنوب شرق)، وما سيغير هذه المنطقة هو أن لدينا قاعدة فضائية كبيرة ستتم من خلالها جميع عمليات الإطلاق المتعلقة بالبلاد وحتى دول المنطقة.
رقم : 1081103
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
11 أيلول 2023
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
11 أيلول 2023
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘
11 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
9 أيلول 2023
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
9 أيلول 2023
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
9 أيلول 2023
القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
8 أيلول 2023
طهران: سنستمر في تطوير البرنامج النووي ولن نتأثر بالضغوط
طهران: سنستمر في تطوير البرنامج النووي ولن نتأثر بالضغوط
8 أيلول 2023
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
حقبة جديدة من العلاقات الإيرانية التركية بتجارة قيمتها 30 مليار دولار
8 أيلول 2023
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
8 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
8 أيلول 2023
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
8 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘