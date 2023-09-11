مسؤول: قاعدة تشابهار مشروع عملاق في صناعة الفضاء الايرانية

وقال دليريان في برنامج تلفزيوني، بشان برامج منظمة الفضاء الإيرانية خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بقاعدة تشابهار الفضائية: ان قاعدة تشابهار هي واحدة من أهم مشاريع منظمة الفضاء، وفي الواقع تعتبر مشروعاً عملاقا في صناعة الفضاء في البلاد.

واضاف: بعد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء الذي انعقد، بعد 11 عاما من التوقف، في بداية الحكومة الحالية قبل عامين ، تم بتأكيد من رئيس الجمهورية، تامين الاعتمادات اللازمة في هذا المجال، وبدأت عملية التصميم والبناء وهي اليوم في مرحلة البناء.

وتابع دليريان: ان قاعدة تشابهار الوطنية للإطلاق لها 3 مراحل رئيسية ونحن اليوم في منتصف تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع ونأمل أن تتمكن هذه القاعدة في النصف الأول من عام 1403هـ. ش (يبدا في 20 آذار/مارس 2024) من إطلاق الاقمار الصناعية «خورشیدآهنك» بواسطة صواريخ حاملة تعمل بالوقود الجامد لنتمكن من تنفيذ اول عملية إطلاق من هذه القاعدة في العام المقبل.

واحتمل أن تكتمل المرحلة الأولى من هذه القاعدة نهاية العام المقبل أو على الأقل بحلول النصف الأول من عام 1404هـ. ش(يبدا في 21 آذار/مارس 2025)، وقال: نظرا للموقع الاستراتيجي لهذه القاعدة فانها ستجعل نافذة خاصة للوصول إلى مدارات مختلفة حتى العام 1410 هـ.ش (2031) يعني نهاية الخطة العشرية.

وفي إشارة إلى خطط المنظمة لعمليات الإطلاق الدولية، قال دليريان: وفقًا للتخطيط في اطار الخطة العشرية وإنشاء البنية التحتية اللازمة في هذه القاعدة، فانه بامكان الدول المجاورة أيضًا إطلاق رحلات فضائية من هذه القاعدة.

وقال: من الأمور التي أكد عليها قائد الثورة استغلال البحر وقدرة سواحل مكران (جنوب شرق)، وما سيغير هذه المنطقة هو أن لدينا قاعدة فضائية كبيرة ستتم من خلالها جميع عمليات الإطلاق المتعلقة بالبلاد وحتى دول المنطقة.