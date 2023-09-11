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الاثنين 11 أيلول 2023 ساعة 12:41

آخر زلة لسان بايدن.. هذه المرة خلال مؤتمر صحفي في فيتنام

آخر زلة لسان بايدن.. هذه المرة خلال مؤتمر صحفي في فيتنام
وفي وقت سابق، استنكرت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ادعاءات بأن موظفي البيت الأبيض يعاملون الرئيس جو بايدن كطفل، ووصفت تلك الادعاءات بأنها "سخيفة".

جاءت هذه التعليقات خلال مؤتمر صحفي، حيث سُئلت جان بيير عن مقتطفات من السيرة الذاتية الجديدة للمؤلف فرانكلين فوير بعنوان "السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض لجو بايدن والنضال من أجل مستقبل أمريكا". وفي الكتاب، أشار فوير إلى أن بايدن شكا لأصدقائه من معاملته كأنه "طفل صغير".

وتكررت مؤخرا زلّات لسان بايدن، كان آخرها عندما لم يتمكن من نطق اسم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، بشكل صحيح، في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وصرّح بايدن خلال الاجتماع: "أود أن أشكر بشكل خاص رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلام".

حاول بايدن تصحيح خطأه لكنه لم يستطع نطق اسم الأمير السعودي بشكل صحيح، حتى في المرة الثانية، إذ قال بايدن، بغير لهجة فقط: "أنا آسف، محمد سلام"، ليكرر الخطأ مرة أخرى.
رقم : 1081104
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