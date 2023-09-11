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الاثنين 11 أيلول 2023 ساعة 14:38

أردوغان يبدي انزعاجه من طريقة طرح عضوية السويد في الناتو

أردوغان يبدي انزعاجه من طريقة طرح عضوية السويد في الناتو
وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، أنه عقد اجتماعا "مصغرا" مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش القمة، بحثا خلاله مسألة إمداد تركيا بالطائرات أف 16.
 
وقال؛ إن بايدن ربط بين توريد الطائرات وتصديق تركيا على طلب السويد للانضمام إلى حلف الأطلسي، وأردف: "هذا النهج يزعجنا بشدة".
 
وأضاف للصحفيين: "إذا قلتم إن الكونغرس سيتخذ قرارا، فلدينا كونغرس في تركيا أيضا، هو البرلمان التركي".
 
وأضاف: "ليس من الممكن بالنسبة لي أن أوافق منفردا على طلب عضوية السويد في حلف الأطلسي، ما لم يوافق برلماننا على مثل هذا القرار".
 
والخميس، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم؛ إن بلاده مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتنتظر أن تبدأ تركيا عملية التصديق على طلبها.
 
وتقدمت السويد العام الماضي بطلب للانضمام إلى الحلف، لكن تركيا والمجر لم توافقا بعد على الطلب.
 
وتأمل ستوكهولم أن تصدق أنقرة على العضوية عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في تشرين أول/أكتوبر، وهو ما تم الاتفاق عليه مع أردوغان في قمة الحلف.
 
وتحفظت تركيا على انضمام السويد إلى حلف الناتو، بسبب وجود عدد من المطلوبين لتركيا، بقضايا إرهاب، على الأراضي السويدية.
 
وتتهم أنقرة ستوكهولم بإفساح المجال لعناصر حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية في تركيا، بالوجود على أراضيها وشن حملات تحريض وإساءة لتركيا.
 
وطالبت تركيا بمنع أي نشاط لحزب العمال على الأراضي السويدية، وتسليم الأشخاص الصادر بحقهم مذكرات اعتقال، بتهم القيام بـ"أعمال وهجمات إرهابية" في تركيا.
 
رقم : 1081111
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