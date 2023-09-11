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الاثنين 11 أيلول 2023 ساعة 16:09

إیران لن تسمح لأي تغيير جيوسياسي في المنطقة

إیران لن تسمح لأي تغيير جيوسياسي في المنطقة
وفي إشارة الى تصاعد التوترات في جنوب القوقاز، أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية -الأذربيجانية " علي نيك زادثمرين" على أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تسمح لأي تغيير جيوسياسي في المنطقة لافتا الى ضرورة اخذ هذه القضية بعين الاعتبار من قبل جميع الدول المجاورة لايران.
 
واستطرد "نيك زادثمرين" مخاطبا المسؤولين في أذربيجان موضحا بأن إيران وأذربيجان لديهما تاريخ من التعاون المكثف مع بعضهما البعض، وبأن إيران هي بجانب أذربيجان في المواقف الصعبة لافتا الى انه يجب على سلطات باكو اليوم الاهتمام بحسن الجوار وتاريخ العلاقات التاريخية واحترام الحدود الدولية.
 
وفي اشارة الى ان الكيان الصهيوني الغاصب عديم الهوية حاول دائما الإضرار بإيران في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية العظيمة، اوصى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية- الأذربيجانية كل من يريد ان يمتثل لأوامر هذا العدو الغاشم والسقوط في افخاخه الاستبدادية باحترام الجغرافيا السياسية للمنطقة من خلال الحفاظ على العلاقات واحترام القواسم الثقافية والدينية المشتركة.
رقم : 1081130
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