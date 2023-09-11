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الاثنين 11 أيلول 2023 ساعة 17:21

محادثات في طهران بين امير عبداللهيان وبافل طالباني

محادثات في طهران بين امير عبداللهيان وبافل طالباني
وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قد التقى يوم امس الاحد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.
 
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الايراني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين حول هذه الزيارة: إن هذه الزيارة جاءت في إطار الحوارات الإيجابية والتعاون الثنائي بين إيران وإقليم كردستان العراق.
 
ولم يعتبر كنعاني هذه الزيارة مرتبطة بموعد 19 ايلول /سبتمبر لتنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق لإخراج الإرهابيين من إقليم كردستان العراق وقال: هذه الزيارة ليس لها أي علاقة بهذا الأمر والنقاش حول تمديد هذا الموعد النهائي.
 
وبناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والعراق مثلما ذكر كنعاني، فان الحكومة العراقية ملتزمة باتفاق نزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة الانفصالية المناهضة لايران في العراق وفي إقليم كردستان بحلول 19 سبتمبر. وبناء على هذا الاتفاق سيتم إخلاء وإغلاق الثكنات العسكرية القائمة، وسيتم نقل هذه المجموعات إلى المخيمات التي خططت لها الحكومة العراقية.
 
وقال في هذا الصدد: بناء على معلوماتنا، قامت الحكومة العراقية بإرسال بنود هذا التفاهم إلى سلطات إقليم كردستان لتنفيذها، ونحن بانتظار تنفيذ هذا الاتفاق. لن يتم تمديد الموعد ، كما أعلن المسؤولون المعنيون في جمهورية إيران الإسلامية، بأي شكل من الأشكال. لقد أعلنا وجهات نظرنا للحكومة العراقية، ومسؤولو إقليم كردستان مطلعون على وجهات نظرنا بهذا الشأن، وقد تم نقل هذه القضية إلى المسؤولين في العراق والاقليم في مختلف المحادثات. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق على علم بآراء إيران كما ان ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق على علم بآراء إيران ايضا.
 
كما أكد كنعاني اليوم أنه بحسب الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية فإن الموعد النهائي لهذا الاتفاق وهو 19 سبتمبر لنزع سلاح القوات الإرهابية والانفصالية في إقليم كردستان العراق، لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال، وأضاف: رسميًا تم إبلاغ هذه القضية إلى كبار المسؤولين في الحكومة العراقية والحكومة المحلية لإقليم كردستان، ولن يتم تمديد هذه المهلة بأي شكل من الأشكال.
 
وأشار إلى اجراءات الحكومة العراقية في هذا الصدد وأضاف: نأمل أن نرى التنفيذ الكامل لالتزامات الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق.
رقم : 1081146
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