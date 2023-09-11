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الاثنين 11 أيلول 2023 ساعة 18:55

الفصائل تدعو الشعب الفلسطيني إلى نصرة الأسرى

الفصائل تدعو الشعب الفلسطيني إلى نصرة الأسرى
وقالت الفصائل إن المشاركة في الفعاليات الجماهيرية تأتي للتأكيد على عدم خذلان الأسرى وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي للسماح بالاستفراد بهم، وأن قضيتهم ستبقى على رأس الأولويات لدى شعبنا ومقاومته التي لن تخذلهم أبدا.
 
وستكون الفعالية مساء غد الثلاثاء الساعة 9 مساء بكل الأراضي الفلسطينية.
 
وحسب ما أعلن نادي الأسي الفلسطيني أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 5200 أسير، من بينهم (36) أسيرة، ونحو (170) طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (1264)، بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات وهن: (رغد الفني، سماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال).
رقم : 1081159
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