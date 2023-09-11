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الاثنين 11 أيلول 2023 ساعة 18:56

حزب الله يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة

حزب الله يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة
وجاء في بيان أصدره حزب الله مساء اليوم الاثنين :يعرب حزب الله عن بالغ أسفه للاقتتال الدائر منذ أيام في مخيم عين الحلوة والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى وتدمير الممتلكات وتهجير جديد لأبناء الشعب الفلسطيني، وطالت شظاياه المناطق المجاورة والمجمعات الدينية والمؤسسات التربوية ونقاط الجيش اللبناني والطرقات القريبة.
 
أضاف البيان: إننا نؤكد بشكل صريح لا مجاملة فيه لأحد أننا ضد هذا الاقتتال ونرفضه بالمطلق، ونعتبر أن المستفيد الوحيد منه هو العدو الصهيوني، والمتضرر الأكبر منه هو الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية، ففي الوقت الذي يخوض فيه مجاهدو المقاومة الفلسطينية في الداخل أعظم الملاحم لتحرير تراب فلسطين يحصل هذا القتال العبثي في مخيم عين الحلوة والذي يدمر البشر والحجر ويعمق المأساة ويضر بشكل كبير بالوحدة الوطنية الفلسطينية ومستقبل العمل الوطني.
 
وتابع: إننا ندعو إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري والالتزام بكل مندرجات وآليات الحل التي يتم التوافق عليها في اطار العمل الوطني الفلسطيني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والقوى الفاعلة والمؤثرة".
 
وختم البيان: إن حزب الله الذي آلمه جدًا سقوط الضحايا البريئة يسأل الله تعالى الرحمة لهم والصبر لذويهم وللجرحى العافية والشفاء، ويشيد بكل الجهود المبذولة من الأطراف كافة لوضع حد حاسم لهذا الاقتتال وإنهاء ذيوله والحؤول دون اندلاعه مجددًا.
 
وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بيروت في وقت سابق من اليوم الأثنين عن تجدد الإشتباكات بشكل عنيف في مخيم عين الحلوة وسقوط قتيل و3 جرحى باشتباكات اليوم الاثنين.
 
كما واوضح الزميا حين عز الدين، ان القتيل والجرحى نقلوا إلى مستشفى الهمشري ليرتفع عدد القتلى إلى 7 والجرحى إلى 86.
 
واضاف ان مدخل صيدا الجنوبي تم اغلاقه من منطقة الحسبة وتم تحويل السير إلى الطريق البحرية بسبب الرصاص جراء اشتباكات مخيم عين الحلوة.
رقم : 1081161
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