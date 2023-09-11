جرت أمس الأحد، مساع حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد تجدد الاشتباكات وإن بوتيرة أقل، ما أسفر عن سقوط ثمانية جرحى، فيما سقطت قذيفة على موقع للجيش اللبناني وأصابت اثنين من الجنود بجراح، ورد الجيش على موقع النيران،

في وقت يصل فيه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان اليوم الاثنين، للمساعدة على حل المعضلة الرئاسية، بعد أن عجزت الأطراف اللبنانية عن الوصول إلى توافق ينهي أزمة الرئاسة.

وتجددت الاشتباكات، أمس الأحد، في مخيم عين الحلوة بين عناصر من حركة فتح، وجماعات مسلحة في المخيم، وإن كانت بوتيرة أخف، وأسفرت الاشتباكات عن «سقوط 8 جرحى، تم نقل 6 منهم إلى مستشفى الهمشري، واثنين إلى مستشفى الراعي في صيدا، إصابة أحدهم خطرة».

من جانبه أعلن الجيش اللبناني «إصابة عنصرين من الجيش بعد سقوط قذيفة على موقعهم في جبل الحليب، وقد نقلا إلى مستشفى الراعي في صيدا للمعالجة، فيما قال الجيش إنه رد على موقع إطلاق النار».

وأعلن فصيلان مسلحان، أمس الأحد، وقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد اشتباكات دامية السبت،والتي أسفرت عن أربعة قتلى، بينهم واحد من حركة فتح وآخر من الجماعات المسلحة، فيما قُتل مدني نتيجة رصاص طائش في منطقة الغازية المجاورة لمخيم عين الحلوة.

وأُصيب العشرات بجروح داخل المخيم، وخارجه نتيجة الرصاص الطائش، وانفجار القذائف الصاروخية، لا سيّما في حسبة صيدا، فيما انفجرت قذيفة أخرى في منطقة سيروب في ضاحية صيدا الشرقيّة.

ويرى مراقبون بأن المعارك الدائرة قد اتخذت منحى خطير منذ الخميس بين مقاتلي حركة فتح وجماعات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان مع استهداف وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في محيط المخيم.

في هذا الصدد اعلنت قيادة الجيش سقوط قذائف في مركزين لوحداتها ما اسفر عن سقوط اصابات في صفوف الجنود احدهم بحالة حرجة. وفيما حذرت الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر أكدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة.

وأدت المعارك إلى سقوط قتيل خارج المخيم اثر الرصاص الطائش وعدد من القتلى وعشرات الجرحى داخله وسط شلل تعيشه مدينة صيدا، نزحت عشرات العائلات إلى خارج المخيم إذ لجأ عدد منهم إلى مساجد المدينة ومقر البلدية بعدما كانت وكالة الاونروا قد نصبت بالتعاون مع الصليب الاحمر خيما على وجه السرعة لايواء النازحين في خطوة ذكرت بنكبة عام الف وتسعمئة وثمانية واربعين وأثارت جدلاً واسعا في لبنان اذ اعتبر نصب الخيم بمثابة تأسيس للجوء جديد داخل البلاد يضاف إلى مخيمات اللجوء الأخرى التي تتوزع بين الفلسطينيين والسوريين.

وفي المنحى السياسي يقول محللون ان الجهود السياسية في بيروت مع وصول المشرف على الساحة اللبنانية في السلطة الفلسطينية عزام الأحمد موفداً من الرئيس محمود عباس، اضافة الى الاجتماع الموسع الذي دعت اليه مديرية الامن العام اللبناني لممثلي الفصائل الفلسطينية ومسؤولين فلسطينيين ولبنانيين للضغط على القوى المتصارعة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

مبادرات جديدة تأتي بعد فشل مساعي الجيش ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي ووساطات اخرى لوقف الاشتباكات وسط اجماع على ان ما يحصل يقف خلفه الكيان الاسرائيلي والمستهدف هو القضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وكان ميقاتي قد اعتبر في اتصال هاتفي مع عباس ان ما يحصل لا يخدم على الاطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى لبنان بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا وقال ان المطلوب أن يتعاطى الفلسطينيون مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وانظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها.