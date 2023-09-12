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الثلاثاء 12 أيلول 2023 ساعة 07:10

الأدميرال تنكسيري يستعرض انجازات بحرية الحرس الثوري في 4 مجالات

الأدميرال تنكسيري يستعرض انجازات بحرية الحرس الثوري في 4 مجالات
وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي ابوالفضل عموئي : ان هذه اللجنة عقدت مساء الاثنين اجتماعا حول موضوع دراسة اجراءات القوة البحرية للحرس الثوري وانجازاتها ، بحضور الادميرال علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية ومساعديه.

وأضاف: في هذا الاجتماع، استعرض الأدميرال تنكسيري إنجازات القوة البحرية في 4 مجالات، وهي سرعة السفن والقدرة على حمل الأسلحة في السفن، التطوير من حمل راجمات القذائف إلى راجمات الصواريخ، وزيادة قدرة السفن والاستفادة من المعدات الذكية ومنها الذكاء الاصطناعي في ملاحة السفن.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان: تم في بحرية الحرس الثوري، بالاعتماد على القدرات الوطنية، اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز القوة الدفاعية للبلاد ضد التهديدات.

وأشار عموئي إلى أن تنكسيري افاد بان الأمن في الجمهورية الإسلامية يعتمد على الشعب، وتناول سياسة مشاريع الاسكان في الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي وأوضح ان اجراءات هذه القوة هي في خدمة ابناء المناطق الساحلية.
مصدر : وكالات
رقم : 1081229
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