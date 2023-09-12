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الثلاثاء 12 أيلول 2023 ساعة 07:12

نيبينزيا: الدول الغربية تمارس ضغطا سياسيا على مالي

نيبينزيا: الدول الغربية تمارس ضغطا سياسيا على مالي
وقال نيبينزيا خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن الغرب كان يسعى "لممارسة الضغط السياسي على باماكو تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان، من أجل منع الماليين من الخروج عن مجال تأثيره الجيوسياسي".

واعتبر نيبينزيا ذلك "دليلا جديدا على الموقف الاستعماري الجديد تجاه الدول المستقلة في الجنوب العالمي".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من تبني أي قرار حول تمديد العقوبات ضد مالي، حيث استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته فرنسا والإمارات، والذي كان ينص على تمديد العقوبات عاما آخر والحفاظ على مجموعة الخبراء التي تحدد الجهات التي تفرض عليها العقوبات.

وطرحت روسيا مشروع قرار خاص بها، كان يقضي بتمديد العقوبات بشرط أن يكون ذلك التمديد الأخير، مع حل مجموعة الخبراء، لكن المشروع لم يحصل على العدد الضروري من الأصوات.

وبالتالي لم يتم تمديد نظام العقوبات الدولية على مالي لما بعد الـ 1 سبتمبر الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 1081230
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