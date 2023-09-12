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الثلاثاء 12 أيلول 2023 ساعة 07:24

رئيسي يؤكد ضرورة بذل اهتمام خاص للرياضة النسوية

رئيسي يؤكد ضرورة بذل اهتمام خاص للرياضة النسوية
وقال آية الله رئيسي خلال حفل تكريم الابطال الرياضيين يوم الاثنين: يجب أن نقدر الأبطال الرياضيين، وهذا واجب الجميع تجاه الأبطال، وعلى الأبطال واجب ايضا وهو أن يحاولوا الارتقاء بانفسهم وعدم التوقف عند النقطة التي هم فيها وان يضعوا في جدول اعمالهم بذل الجهود للتفوق في المستويات العالمية المختلفة.

واعتبر رئيسي ، أمير المؤمنين علي (ع) قدوة لكل الأبطال، واضاف: ان رفع العلم الوطني هو رفع علم مناد بالحق والعدالة، فالبطل اضافة إلى المكانة التي يخلقها لنفسه يحقق ايضا الفخر للبلاد.

وقال رئيس الجمهورية: الرياضة قضية مهمة للغاية، ويجب التأكيد عليها دائما، فهي تخلق التضامن والوحدة الاجتماعية والأمل والحيوية في المجتمع، وينبغي بذل الجهود لتطوير الرياضات على المستوى البطولي.

وذكر أن جميع الألعاب الرياضية يجب أن تتمتع بمعدات حديثة وأضاف: لقد خلقت السيدات مفاخر كثيرة للبلاد، احداها المفاخر الرياضية ويجب بذل اهتمام خاص للرياضة النسوية.

وقال رئيسي: الامتيازات التي يتمتع بها الرياضيون الأولمبيون يجب أن تكون أيضًا للباراولمبيين ايضا.

واعتبر القدرة الفنية بانها مسالة مهمة جدا للرياضيين ولكن يجب ان تكون مترافقة مع روح الفتوة واضاف: إن كان البطل تختي (بطل المصارعة الايراني الخالد في خمسينات وستينات القرن الماضي)، انموذجا فلأنه كان اضافة الى قدرته الفنية يتحلى بروح الفتوة ايضا.

*الانتهاء من 2000 مشروع رياضي غير مكتمل

وعن الخطط والمشاريع غير المكتملة، قال: اليوم، وبعد مرور عامين على مهام الحكومة، أعلن أنه تم الانتهاء من ما يقرب من 2000 مشروع رياضي غير مكتمل في البلاد، وما زال عدد آخر قيد التنفيذ.

وقال رئيس الجمهورية: أن هناك العديد من المشاريع والصالات والمجمعات غير المكتملة في المدن والارياف، وقد تم الانتهاء من 2000 منها ، ومن المؤكد أن المشاريع الأخرى وهي كثيرة ايضا لا بد من انجازها.
مصدر : وكالات
رقم : 1081237
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