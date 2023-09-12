رسائل التضامن مع كارثة الزلزال المغرب على منصات التواصل

هذا الزلزال أودى بحياة أكثر من ألفي شخص حتى الآن، مناطق واسعة في البلاد تدمرت، والآلاف تشردوا.



العديد من الدول استنفرت لتقديم المساعدة في عمليات الإغاثة والبحث عن الأحياء وسط الركام، فيما قدمت دول أخرى مساعدات غذائية وطبية عاجلة، الزلزال ليس الأول في المغرب، فقد شهدت البلاد زلازل مدمرة في أعوام سابقة.



تفاعل واسع جدا مع زلزال المغرب على مواقع التواصل، حيث كتبت "عزيزة": "يا رب لطفك ورحمتك، اللهم اللطف بأهل المغرب وليبيا".



و"جابر بن سعيد" علق بدوره "حوادث الزمان مخيفة، وكأنها رسائل لنا جميعاً ان نعود إلى الله ولا نغتر الى ما وصلنا إليه من عـلم ورفاهيـة، زلزال واحد فقط قادرعلى إنهاء أمة كاملة بأحلامها وطموحاتها العملاقة".



أما "بلال" فكتب منتقدا "رفض المغرب مساعدات من دول معينة، الزلزال قضاء الله وقدره لكن أن تعاقب شعب المغرب من أن تمكنه من الإغاثات الإنسانية التي عرضتها دول كالجزائر وتركيا والولايات المتحدة وحتى فرنسا فهو من جريمة إنسانية في حق البشرية".

