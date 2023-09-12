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الثلاثاء 12 أيلول 2023 ساعة 07:54
العدو الاسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة
وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة وداهمت العديد من المنازل، واعتقلت نحو 23 مواطناً من مختلف المناطق”.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1081261
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