المقاومة الفلسطينية في غزة تطلق مناورة “الركن الشديد 4”

واستهلت الأذرع العسكرية المناورة بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه البحر.



وقال مسؤول عسكري في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة إن “مناورة الركن الشديد 4، تأتي استكمالا لمناورات الركن الشديد التي تقيمها فصائل المقاومة سنوياً، وتشمل نطاقين قتاليين برا وبحرا”، وأوضح ان “المناورة تتزامن مع الذكرى 18 للاندحار الصهيوني عن غزة ورفع الجهوزية والاستعداد لكافة فصائل المقاومة على وقع التهديدات الصهيونية”، ولفت الى أن “المناورة ستحاكي سيناريوهات اقتحام مستوطنات وعمليات إغارة وتسلل خلف الخطوط وخطف جنود وإطلاق رشقات صاروخية، تجاه أهداف افتراضية في البحر”.



وتشكَّلت “الغرفة المشتركة” باسمها الحالي، رسميًا، في 23 يوليو/تموز 2018، بين 12 جناحا عسكريا بعد انتهاكات العدو في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى