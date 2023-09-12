الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 أيلول 2023 ساعة 08:14

المقاومة الفلسطينية في غزة تطلق مناورة “الركن الشديد 4”

المقاومة الفلسطينية في غزة تطلق مناورة “الركن الشديد 4”
واستهلت الأذرع العسكرية المناورة بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه البحر.

وقال مسؤول عسكري في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة إن “مناورة الركن الشديد 4، تأتي استكمالا لمناورات الركن الشديد التي تقيمها فصائل المقاومة سنوياً، وتشمل نطاقين قتاليين برا وبحرا”، وأوضح ان “المناورة تتزامن مع الذكرى 18 للاندحار الصهيوني عن غزة ورفع الجهوزية والاستعداد لكافة فصائل المقاومة على وقع التهديدات الصهيونية”، ولفت الى أن “المناورة ستحاكي سيناريوهات اقتحام مستوطنات وعمليات إغارة وتسلل خلف الخطوط وخطف جنود وإطلاق رشقات صاروخية،  تجاه أهداف افتراضية في البحر”.

وتشكَّلت “الغرفة المشتركة” باسمها الحالي، رسميًا، في 23 يوليو/تموز 2018، بين 12 جناحا عسكريا بعد انتهاكات العدو في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى
رقم : 1081266
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لقاء إردوغان والسيسي.. هل يعيد المياه إلى مجاريها؟
لقاء إردوغان والسيسي.. هل يعيد المياه إلى مجاريها؟
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
12 أيلول 2023
بيدرسون في دمشق للقاء المقداد.. أسباب الزيارة؟
12 أيلول 2023
‘‘البريكس‘‘ ستصبح أكبر قوة للنفط والغاز في العالم
‘‘البريكس‘‘ ستصبح أكبر قوة للنفط والغاز في العالم
12 أيلول 2023
أمريكا تنتقل إلى ‘‘الخطة ب‘‘ في سوريا
أمريكا تنتقل إلى ‘‘الخطة ب‘‘ في سوريا
12 أيلول 2023
هذيان برنياع.. عارض طبيعي لإضطربات القلق!
هذيان برنياع.. عارض طبيعي لإضطربات القلق!
11 أيلول 2023
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
11 أيلول 2023
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
11 أيلول 2023
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
11 أيلول 2023
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘
11 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
9 أيلول 2023
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
9 أيلول 2023
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
9 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لقاء إردوغان والسيسي.. هل يعيد المياه إلى مجاريها؟
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
بيدرسون في دمشق للقاء المقداد.. أسباب الزيارة؟
‘‘البريكس‘‘ ستصبح أكبر قوة للنفط والغاز في العالم